ليبيا – أكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة، أن هذا الأسبوع شهد العديد من الزيارات الليبية إلى مصر، ولذلك يمكن الإطلاق على هذا الأسبوع بأنه أسبوع العلاقات المصرية الليبية بامتياز، خاصة أن هذه الزيارات جاءت بتوقيت في غاية الأهمية.

عكاشة وفي تصريحات لبرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” رأى أن هذه الزيارة استهدفت ترتيب الأوضاع في ليبيا، والاستعداد للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر 2021 تاريخ انعقاد الانتخابات الليبية.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تؤكد ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، كما أن مصر دعمت كافة الأطراف الليبية، لافتا إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارة رئيس رئيس حكومة الوحدة عبد المجيد الدبيبة لمصر تأتي ضمن مجموعة من عقود العمل المشترك.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن زيارة رئيس وزراء ليبيا تنقل الشراكة المصرية الليبية نقلة متقدمة للأمام، موضحا أن الدعم السياسي الذي تقدمه مصر إلى ليبيا ينتقل على أرض الواقع يخدم مصالح جديدة مشتركة بين البلدين ويترجم شعار أن مصر و ليبيا يواجهان مصيرا مشتركا.