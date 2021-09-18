إنجلترا – هنأ يورغن كلوب، المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، نجم فريقه المصري محمد صلاح، عقب إنجازه بالوصول لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: “صلاح يمثل شهيتنا النهمة لتحقيق المزيد من الإنجازات. لقد سجل إنجازا مذهلا في ملعب ليدز بالأسبوع الماضي، وأصبح لديه 100 هدف في البريميرليغ”.

مضيفا: “بسبب ما حدث لهارفي إليوت، لم نكن حقا في مزاج للاحتفال بإنجاز صلاح بشكل فوري، لكننا احتجنا إلى الاعتراف بهذا الإنجاز الرائع باعتباره عملا جماعيا”.

وتعرض لاعب وسط ليفربول إليوت البالغ 18 عاما، لإصابة مروعة في الدقيقة 60، عندما تدخل عليه بعنف على مستوى الساق، الهولندي باسكال ستريك، مدافع ليدز، وذلك خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من البريميرليغ أقيمت الأحد الماضي، وانتهت بفوز “الريدز” بثلاثية نظيفة.

وأكمل كلوب: “في اليوم التالي، اجتمعنا جميعا لتهنئته (صلاح) في ملعب التدريب. يا له من لاعب ومحترف وشخص”.

وتابع: “نقدر صلاح كثيرا بشكل لا يصدق. أتذكر الجولة الأخيرة في الموسم الماضي، عندما خسر للتو جائزة الحذاء الذهبي”.

وواصل: “كانت غرفة ملابسنا محطمة للغاية تعاطفا مع صلاح، بسبب كل ما فعله لنا خلال موسم صعب كي نظل في سباق التأهل إلى دوري الأبطال”.

وختم:”صلاح شخصية ملهمة، استفدنا كثيرا من تعطشه للأهداف. هذا لا يجعلنا ننسى كل تمريراته الحاسمة”.

المصدر: “وكالات”