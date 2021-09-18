لبنان – أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، امس رفع سعر صفيحة البنزين 38%، فيما أعلن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، وأن هناك اتجاه لرفعه عن البنزين.

قد أصدرت ​وزارة الطاقة​ والمياه جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، حيث رفعت سعر صفيحة ​البنزين​ عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.

وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.

وفي السياق، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض: “اليوم من لديه مازوت غير مدعوم يمكنه أن يسلم كالمنشآت، ومن لديه أرصدة قديمة مدعومة هو مجبر على تسليمها لمؤسسات خاصة كالمستشفيات والمطاحن، ويجب أن يأتوا بإثباتات أنه تم تسليم البضاعة لهم”.

وأضاف: “الشركات ستسلم ​البنزين​، ولكنها تنتظر جدول الأسعار، لأنه من دونه لا يمكن أن يوزعوا، وحين يصدر كلهم حاضرين للتسليم”.

المصدر: “النشرة” + وزارة الطاقة