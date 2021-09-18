إنجلترا – علق مهاجم فريق برمنغهام الإنجليزي لكرة القدم، تروي ديني، على النظام الغذائي الصحي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتأثيره على سلوك زملائه الجدد في فريق مانشستر يونايتد.

وقال تروي ديني وفقا لصحيفة “The Sun” البريطانية، مازحا: “كنت سآكل قاذورات الخيول إذا رأيت أن كريستيانو كان يفعل ذلك قبل المباراة!”.

وجاء تعليق مهاجم برمنغهام سيتي على ما كشفه حارس مرمى مانشستر يونايتد لي غرانت عن سر حفاظ كريستيانو رونالدو على لياقته ورشاقته، من خلال التزامه بالنظام الغذائي الصحي، الذي انتقل فورا إلى بقية زملائه في الفريق عشية ظهور النجم البرتغالي لأول مرة بقميص “الشياطين الحمر”.

وقال لي غرانت، حارس مرمى يونايتد الثالث، في مقابلة مع راديو “TalkSport” الإنجليزي: “عندما انتهينا من تناول الطعام يوم الجمعة الماضي، كان هناك العديد من الحلويات في القائمة، مثل فطيرة التفاح والكاسترد والآيس كريم وأشياء أخرى.. لكن لم يلمس أي لاعب فطيرة التفاح أو الكاسترد، كما لم يتحرك لاعب واحد لتناول الكعك”.

وأضاف: “سألني أحد اللاعبين ماذا يفعل كريستيانو، وقد كان طبقه نظيفا وصحيا بطريقة لا يمكن تصورها.. كان أمامه عدة أطباق وكان أحدها يحتوي على الأفوكادو، وبيضتين مسلوقتين. فمن الطبيعي أن يكون في هذه الحالة البدنية التي لا تصدق”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (36 عاما) لعب مع مانشستر يونايتد بين عامي (2003 إلى 20099، وعاد إلى ملعب “أولد ترافورد” من جديد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس، وأحرز هدفين في أول مباراة له بقميص “الشياطين الحمر” في الدور الإنجليزي الممتاز، وهدفا في أول مباراة له معه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات