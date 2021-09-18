إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني امس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يمانع بيع برشلونة لمواهبه الشابة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنادي وتجديد عقده، في الميركاتو الصيفي الماضي.

ورحل ميسي (34 عاما) عن برشلونة مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم لصفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي لم يمانع بيع برشلونة لمواهبه الشابة، ومن بينها أنسو فاتي، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنادي، ومن ثم تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قاوم ضغطا داخليا من أجل بيع فاتي، والإبقاء على ميسي، حيث رفض رفضا قاطعا التفريط في المهاجم الشاب.

وينتهي العقد الحالي لأنسو فاتي مع برشلونة في عام 2022، لكن النادي يملك إمكانية تمديده من طرف واحد لمدة عامين إضافيين، إلا أن برشلونة يريد التجديد للاعب لمدة 5 سنوات قادمة، مع تحسين راتبه.

وأعلن نادي برشلونة، منح لاعبه الشاب فاتي القميص رقم “10” الذي ارتداه النجم ليونيل ميسي مع “البلوغرانا.

ونشر النادي الكتالوني فيديو عبر “تويتر” يظهر حصول فاتي على الرقم “10”، وكتب : “صنع في لا ماسيا”، في إشارة إلى أكاديمية برشلونة التي تخرج منها فاتي وكذلك ميسي.

وينحدر فاتي البالع عمره 18 عاما من غينيا بيساو، لكنه قرر تمثيل منتخب إسبانيا.

ويعتبر فاتي أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري الإسباني عندما هز شباك أوساسونا في أغسطس 2019.

وأحرز اللاعب الشاب أربعة أهداف في ست مباريات كأساسي بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يتعرض لإصابة خلال الفوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر 2020، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين، ولكن من المتوقع ظهوره بعد فترة التوقف الدولي الحالية في أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالات