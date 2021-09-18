الولايات المتحدة – عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس عن أسف بلاده العميق لرفض روسيا تمديد صلاحيات بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على الحدود الروسية الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن برايس ونشرته وزارة الخارجية الأمريكية: “تأسف الولايات المتحدة بشدة لقرار روسيا بتجميد التوافق بشأن تمديد صلاحيات المراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على نقطتي المرور “غوكوفو” و”دونيتسك”، الأمر الذي أعلن عنه سابقا رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في فيينا”.

وأضاف البيان أن واشنطن “قلقة جدا” من نوايا موسكو المقبلة فيما يخص مراعاتها للالتزامات الدولية والتعاون البناء مع أوكرانيا.

وتابع: “نواصل دعوة روسيا للموافقة على تمديد صلاحيات البعثة للمراقبة على الحدود وكذلك وقف التصعيد ضد أوكرانيا والمساعدة في التسوية السلمية للنزاع”.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ألكسندر لوكاشيفيتش، سابقا أن روسيا لا ترى أساسا لتمديد صلاحيات مجموعة المراقبين للمنظمة على نقطتي المرور “غوكوفو” و”دونيتسك” على الحدود مع أوكرانيا بعد 30 سبتمبر الجاري.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بادرة حسن النية الأولية لروسيا بقيت دون أي رد من جانب كييف والغرب، ولذلك تعتبر موسكو مواصلة عمل المراقبين لا جدوى له.

المصدر: نوفوستي