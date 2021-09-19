هولندا – دك فريق أياكس أمستدرام شباك ضيفه المتواضع كامبور بتسعة أهدف من دون رد في المباراة التي جمعتهما امس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وسجل أهداف أياكس كل من اللاعبين:

المدافع الهولندي جوراين تيمبير (الدقيقة 16)

المهاجم الهولندي ستيفن برغيوس (الدقيقة 19)

المدافع المغربي نصير مزراوي (الدقيقة 29)

المهاجم البرازيلي دافيد ناريس (الدقيقة 38)

لاعب خط الوسط الصربي دوشان تاديتش (الدقيقة 60)

المهاجم الدنماركي محمد دارامي (الدقيقة 64)

المهاجم الفرنسي سباستيان هيلير (الدقيقة 67)

المهاجم البرازيلي دانيلو (الدقيقة 76)

المهاجم البرازيلي دافيد ناريس (الدقيقة 84).

وحقق أياكس انتصاره الثالث على التوالي والرابع في الموسم الحالي مقابل تعادل واحد في الجولة الثانية من الدوري، ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين فريق أيندهوفين الذي يستضيف نادي فينورد روتردام يوم الأحد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، مني كامبور بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين والثالثة في الموسم، ويشغل المركز التاسع حتى الآن على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، وبانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT