إيطاليا – دك فريق إنتر ميلان شباك ضيفه بولونيا بنصف دزينة من الأهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما امس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهرجان الأهداف مبكرا في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، وضاعف زميله المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار النتيجة في الدقيقة 30، وعزز نيكولو باريلا تقدم “النيراتزوري” بحلول الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

وأضاف لاعب خط الوسط الأوروغوياني ماتياس فيتشينو الهدف الخامس عند الدقيقة 54، قبل أن يختتم المهاجم البوسني إدين دجيكو مهرجان الأهداف بتوقيع على ثنائية في الدقيقتين (63 و68) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان، حامل اللقب، انتصاره الثالث في الموسم الحالي مقابل تعادل واحد، وانفرد بصدارة الدوري برصيد 10 نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني فريق بولونيا بالهزيمة الأولى مقابل انتصارين وتعادل، ويشغل المركز السابع حتى الآن على سلم ترتيب “الكالتشيو”، برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT