بروكسل – أظهرت بيانات رسمية، امس ارتفاع معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو في أغسطس/ آب الماضي، إلى 3.0 بالمئة، مقابل زيادة 2.2 بالمئة في يوليو/ تموز.

وارجع مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” زيادة التضخم بمنطقة اليورو (19 دولة)، بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت مساهمة الطاقة في معدّل التضخم السنوي لشهر أغسطس هي الأعلى بـ 1.44 بالمئة، تليها السلع الصناعية بـ 0.65 بالمئة، ومجموعتا الأغذية والتبغ والكحول، والخدمات بـ 0.43 بالمئة، لكل منهم.

وبلغ معدل التضخم السنوي باستثناء الطاقة 1.7 بالمئة في أغسطس الماضي.

وفي عموم الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، صعد التضخم السنوي إلى 3.2 بالمئة في أغسطس، مقارنة بـ 2.5 بالمئة في يوليو، و0.4 بالمئة في أغسطس 2020.

وسجلت كل من بولندا وليتوانيا وإستونيا أعلى معدل للتضخم، بتسجيل زيادة 5 بالمئة لكل منها في أغسطس، فيما كانت مالطا الأقل بزيادة 0.4 بالمئة.

كما سجلت ألمانيا وفرنسا، أول وثاني أكبر اقتصادين في أوروبا، زيادة بنسبة 3.4 بالمئة و2.4 بالمئة على الترتيب، وفقا للبيانات الجديدة.

وقال “يوروستات” إن التضخم في اليونان وإيطاليا وإسبانيا، الدول الثلاث الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا، سجل في أغسطس زيادة بنسبة 1.2 بالمئة و2.5 بالمئة و3.3 بالمئة على الترتيب.

الأناضول