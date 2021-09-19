السعودية – تبدأ البورصة السعودية الرئيسية، الأحد، استقبال رابع اكتتاب في 2021، ويستمر حتى 21 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ويخص الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”.

كانت “هيئة السوق المالية” قد وافقت بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2021، على طلب “الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”، طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام.

وحددت الشركة ثلاثة أيام لاكتتاب الأفراد، تبدأ اعتبارا من الأحد الموافق 19 سبتمبر/أيلول 2021، لتستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 21 من الشهر نفسه.

واكتتاب اليوم، يمثل الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، للاكتتاب في 2.4 مليون سهم، تمثل 10 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بسعر 151 ريالا (40.3 دولارا) للسهم الواحد.

وتطرح الشركة 24 مليون سهم، تمثل 20 بالمئة من رأسمالها، 90 بالمئة من الأسهم المطروحة تم طرحها للمستثمرين من المؤسسات وتم تغطيتها بمقدار 130 مرة.

ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الاكتتاب 3.62 مليارات ريال (966.4 مليون دولار).

وتقدم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “solutions by stc”، خدمات وحلولا متكاملة في مجال تقنية المعلومات والخدمات الرقمية في السوق السعودي.

وحسب مسح لـ”الأناضول”، شهدت البورصة السعودية الرئيسة ثلاثة طروحات أولية العام الماضي.

وقبل الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، شهد العام الحالي ثلاثة اكتتابات، لشركات الخريّف لتقنية المياه والطاقة، ذيب لتأجير السيارات، وشركة التنمية الغذائية.

وتضم البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، أكثر من 200 شركة موزعة على 20 قطاعا.

الأناضول