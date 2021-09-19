الذهب ينتعش بعد هبوط لأدنى مستوى في شهر

الذهب ينتعش بعد هبوط لأدنى مستوى في شهر

الولايات المتحدة – انتعشت أسعار الذهب، امس بعد خسائر قوية خلال الأسبوع وصلت ذروتها بانخفاض 2.7 بالمئة امس مع تعزز توقعات بتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) في وقت أبكر من المقدر.

وبحلول الساعة 10:24(ت.غ)، زاد المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 9.65 دولار أو بنسبة 0.55 بالمئة، ليتداول عند 1763.45 دولار للأوقية.

وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 7.15 دولار أو بنسبة 0.41 بالمئة، إلى 1763.85 دولار للأوقية.

وتلقى الذهب دعما من انخفاض الدولار، بعدما ضغطت مكاسب العملة الأمريكية على المعدن النفيس في معظم تداولات الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.13 بالمئة إلى 92.79 نقطة.

ومع ذلك، يتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية، مقابل مكاسب حققها الدولار خلال الأسبوع.

والخميس، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية، الأمر الذي عزز توقعات بإقدام المركزي الأمريكي على تقليص برنامج واسع لشراء السندات في وقت أبكر من المقدر.

ويتوقع أن يبقى كل من الذهب والدولار عرضة للتقلب بانتظار نتائج اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل.

وفي أغسطس / آب الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي إن البنك المركزي قد يبدأ تقليص برنامج شراء السندات بحلول نهاية العام الحالي، لكنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة.

ومنذ مارس/آذار 2020، يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قريبا من الصفر، ويحافظ على مشتريات من سندات الخزانة وأوراق مالية مضمونة برهون عقارية، بمعدل 120 مليار دولار شهريا.

الأناضول