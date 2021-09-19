الرئيس الفنزويلي يجري أول رحلة خارجية منذ ملاحقته قضائيا في الولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي يجري أول رحلة خارجية منذ ملاحقته قضائيا في الولايات المتحدة

فنزويلا – وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في قمة إقليمية، في أول رحلة رسمية يقوم بها إلى الخارج منذ ملاحقته قضائيا في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية المكسيكية في تغريدة أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد كان في استقبال مادورو في المطار.

من جهته، كتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة عند وصوله: “وصلنا إلى المكسيك. جئنا حاملين الحقيقة عن فنزويلا وبوليفار وشافيز والمحررين. إن الاتحاد يسمو على الخلافات. نحن جميعا من أجل الاتحاد، لا شيء سوى الاتحاد”.

وفي مارس 2020، اتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس الفنزويلي بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات” وتهريب المخدرات وحيازة أسلحة، كما عرضت مكافأة يمكن أن تصل إلى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقاله.

ويتجنب مادورو منذ ذلك الحين مغادرة بلاده، وتعد زيارته إلى المكسيك أول رحلة رسمية له منذ توجيه التهمة إليه رسميا.

وجاء تأكيد مشاركته في قمة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في اللحظة الأخيرة، قبل ساعات فقط من انعقادها.

المصدر: “أ ف ب”