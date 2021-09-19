ليبيا – قال ‏رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك إن هناك أكثر من ألفي عائلة رجعت لتاورغاء، وهناك عائلات تقوم بصيانة منازلها؛ استعدادًا لعودتهم.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن أغلب المناطق رجعت لها الكهرباء، ولكن هناك حاجة إلى أعمدة وخيوط كهرباء لباقي المناطق التي لم ترجع إليها بعد.

وأضاف: “سنفتتح في اليومين القادمين مركزًا للعزل بعدد 30 سريرًا، مُجهزا كليًا حتى بمصنع أكسجين”.

ووصف رئيس المجلس الوضع الوبائي في المدينة بـ”الجيد”، لافتًا إلى أن المواطنين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية ومبتعدين عن التجمعات التي تسبب في تفاقم الوضع.

وتابع الشكشاك حديثه: “الأسبوع الماضي بلغ عدد مسحات كورونا في المدينة 300 عينةو المدينة تشهد هذا العام انخفاضًا في الحالات المصابة باللشمانيا مقارنة بعامي 2018-2019”.

الشكشاك اختتم تصريحه بالقول: “يوجد بتاورغاء مكاتب (السجل المدني، البريد، الحرس البلدي، الشرطة، الجوازات، التعليم، الأوقاف، شؤون الزكاة، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز مكافحة اللشمانيا)”.