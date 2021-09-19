ليبيا – كشف وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد عن دخول مليون عامل مصري إلى ليبيا خلال شهر أكتوبر المقبل.

العابد أوضح في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الأناضول التركية وصحيفة الأهرام المصرية تابعتها صحيفة المرصد إن ليبيا وقعت مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار وتحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها.

وأضاف إن التوقيع والدخول يأتيان في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية مؤكدا إحراز تقدمً كبير في ملف العلاقات بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد.

وتحدث العابد عن التأهيل والتدريب والطلب والتقبل الاجتماعي للعمالة المصرية في ليبيا ليكون لها دور كبير في إعمار البلاد مبينا إن حكومة الوحدة الوطنية تضع منذ تشكيلها توحيد المؤسسات وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف والمناخ لإجراء الانتخابات على رأس أولوياتها.

وتطرق العابد إلى مسألة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خطة تنمية شاملة بعنوان “عودة الحياة” للمرة الأولى منذ سنوات بعيدة لتشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وتناول العابد في تصريحاته مسألة تباحثه مع وزارة القوى العاملة المصرية آليات الربط الإلكتروني ومتابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق على أن يصل ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة فريق عمل من الوزارة لإنهاء الإجراءات اللازمة لانطلاق منصة خاصة بالربط.

وأضاف العابد إن هذا الانطلاق سيعقبه فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية موضحا إن هذا الربط سيساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا وأماكن عملها وتخصصاتها سواء كانت نظاميًة لدى شركة أو أفراد.

واختتم العابد إن هذا الربط الذي ستحمل منصته عنوان “وافد” سيعود بالفائدة على هذه العمالة مع ضمان حقوقها والقضاء على أزمات الماضي.