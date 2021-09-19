اليمن – دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، امس دول الخليج إلى عقد مؤتمر طارئ لمساعدة اقتصاد اليمن المتدهور.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بن مبارك خلال اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض، تابعها مراسل الأناضول.

وقال بن مبارك: “نعاني من كارثة اقتصادية وتدهور في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ‎اليمن”.

وأضاف أن “انقلاب مليشيا الحوثي، تسبب في أسوأ أزمة إنسانية بالبلاد”.

ودعا بن مبارك دول مجلس التعاون الخليجي “لعقد مؤتمر طارئ لتقديم الدعم الاقتصادي لليمن، ولمساعدة الحكومة على التعاطي مع كل التحديات الاقتصادية”.

وتأتي دعوة بن مبارك، في ظل استمرار تدهور الاقتصاد اليمني جراء استمرار تراجع العملة المحلية إلى أدنى مستوى في تاريخها، ما تسبب بارتفاع حاد في الأسعار وسط حالة سخط شعبي.

وخلال الأيام الماضية وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 1100 ريال، بعد أن كان مطلع العام 2015 يساوي فقط 215 ريالا يمنيا.

​​​​​​​ويعاني اليمن حربا منذ 7 سنوات بين القوات الحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ودفعت الحرب البلاد إلى أسوأ أزمة في تاريخها، حيث بات نحو 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول