ليبيا – التقى وزيرا الصناعة والمعادن والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة ومحمد الحويج برئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد المنعم التراس.

وأشار بيان صحفي عن الهيئة طالعته صحيفة المرصد إلى أن الجانبين الليبي والمصري تدارسا سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وخلق فرص الاستثمار.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وإرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وبين التراس إن الهيئة تضع كافة إمكانياتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات ليبيا والمشاركة في المشروعات التنموية فيها فيما تطلع الجانب الليبي لتعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة في مصر.