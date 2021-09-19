ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على إعادة افتتاح الحدود البرية بين ليبيا وتونس من طرف الجانب التونسي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مراسلي الوكالة مشاهدتهم لأعداد قليلة من المسافرين ممن يصطفون على جانبي معبر راس جدير الحدودي فيما شهد الجانب الليبي تواجد أكثر من 100 شاحنة بضائع فارغة تنتظر العبور.

وأضاف التقرير إن هذه الشاحنات ستعمل على تحميل الواردات التونسية وخاصة المواد الغذائية التي غابت إلى حد كبير عن رفوف المتاجر في ليبيا منذ إغلاق الحدود على خلفية تفشي حالات الإصابة بوباء كورونا في تونس والبلاد.

ترجمة المرصد – خاص