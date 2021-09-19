سوريا – أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن تفجير أنبوب للغاز في محطة دير علي، جنوب شرق العاصمة السورية دمشق.

وقالت ما تسمى بـ”ولاية الشام” على قناتها عبر تطبيق “تليغرام”: “بتوفيق من الله تعالى، ضمن الحرب الاقتصادية، تمكن جنود الخلافة من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي (تشرين الحرارية) و(دير علي) وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة (دير علي) أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الجنوبية”.

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أعلن أمس الجمعة في تصريح لقناة “السورية”، أن “اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة دير علي، أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي”.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله إن “التحقيقات جارية لكشف الملابسات، وإن تفاصيل ما جرى ستعلن فور ورودها”.

المصدر: RT