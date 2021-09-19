إنجلترا – خطفت عضلات النجم المصري محمد صلاح البارزة، الأضواء في فوز فريقه ليفربول على ضيفه كريستال بالاس 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وظهرت عضلات صلاح بشكل ملفت عندما خلع قميصه، عقب تسجيل هدف “الريدز” الثاني في المباراة عند الدقيقة 78، ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء من حكم المواجهة.

وحظيت صور عضلات صلاح بتعليقات إعجاب كثيرة من آلاف مشجعي ليفربول، على مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشادوا بالقوة البدنية للاعب، ودور عضلاته في حماية للاعب من أي كسور خلال حوادث المباريات.

ولم تخل التعليقات من الطرافة إذ نالت العضلة بعض التشبيهات كأجنحة الطيور، و خياشم السمك، وأصابع أحدهم يحتضنه من الخلف.

في الوقت الذي شكك فيه البعض في صحة الصورة، إشارة إلى أنها معدلة من خلال برنامج “فوتوشوب”، إلا أن الصورة حقيقية وتم التقاطها في ملعب “أنفيلد”، من قبل بول إليس مصور وكالة “فرانس برس”.

ومع ذلك ، فإن العضلة التي تظهر في الصورة تعرف علميا باسم Serratus anterior muscle أو”العضلة المسننة الأمامية”، وهي تربط عظام الكتف بالأضلاع الثمانية العلوية.

كما تعرف العضلة بين الرياضيين باسم “عضلة الملاكم”، لأنها مسؤولة عن مد الكتف للأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

ولكي تصل العضلة إلى هذه الدرجة من الوضوح كما في حالة صلاح تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، والتي تشمل رفع الأثقال فوق الرأس مع رفع الذراعين.

المصدر: middleeast.in-24.com