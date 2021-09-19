باكستان – صرح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بأنه “بدأ حوارا” مع طالبان لحثهم على تشكيل حكومة شاملة تضمن السلام والاستقرار ليس فقط في أفغانستان، ولكن أيضا في المنطقة بأسرها.

وغرد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، امس عبر حسابه في “تويتر”، قائلا إنه أخذ زمام المبادرة بعد اجتماعاته هذا الأسبوع في دوشنبه عاصمة طاجيكستان مع زعماء دول جوار أفغانستان.

وأضاف خان إنه أجرى مناقشات مفصلة مع الرئيس الطاجيكي، إمام علي رحمن، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، وتتكون المجموعة الاقتصادية والأمنية هذه من الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.

وقال خان في تغريدته: “بعد اجتماعات في دوشنبه مع قادة دول جوار أفغانستان وخاصة إجراء مناقشة مطولة مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، بدأت حوارا مع طالبان لحثها على تشكيل حكومة أفغانية شاملة تضم الطاجيك والهزارة والأوزبك”.

وقال: “بعد عقود من الصراع، ستضمن هذه الشمولية السلام والاستقرار في أفغانستان، وهو أمر في مصلحة ليس أفغانستان فحسب، بل وسائر دول المنطقة أيضا”.

ولم يذكر خان الشكل الذي يتخذه حواره مع طالبان أو يوضح خططه بشأنه.

وأعلنت حركة طالبان الأسبوع الماضي عن حكومة مؤقتة من الرجال فقط، ولا تضم أي نساء أو أفراد من الأقليات الأفغانية، على عكس تعهدات قادتهم السابقة بشأن شمولية الحكومة القادمة. كما تحركوا منذ ذلك الحين للحد من حقوق المرأة، فيما يعد عودة إلى حكمهم المتشدد عندما كانوا في السلطة في التسعينيات.

المصدر: أسوشيتيد برس