مصر – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد أوضح فيها موقف القاهرة إزاء تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، أن شكري خلال المكالمة “أكد على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر”.

وشدد وزير الخارجية المصري، حسب البيان، على أن القاهرة “مستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن”.

وذكر البيان أن المكالمة تطرقت أيضا إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من “تنسيق الجهود تخفيفا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق”.

ولم يعلق الجانب الإسرائيلي بعد على هذا الاتصال.

المصدر: RT