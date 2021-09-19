إسبانيا – أكدت صحيفة آس الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة استقر على خليفة مدربه الهولندي رونالد كومان الذي يواجه شبح الإقالة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وقالت “آس” أن المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي، إريك تين هاج، يعد أبرز الأسماء المرشحة لخلافة مواطنه كومان الذي سيقال من منصبه في حال تلقى الفريق خسارة جديدة في مباراة غرناطة المقرر إقامتها غدا الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يفكر أيضا بالإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، الذي لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن “النيراتزوري” نهاية الموسم الماضي، بالإضافة إلى الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، والمدرب الهولندي الآخر جوردي كرويف، نجل الأسطورة الراحل يوهان كرويف، ومدرب غرناطة السابق الإسباني دييغو مارتينيز.

وكانت تقارير صحفية أشارت يوم الخميس الماضي، إلى أن النادي الكتالوني يتجه لإقالة كومان بعد الهزيمة الثقيلة في عقر داره على يد بايرن ميونيخ (0-3) على ملعب “كامب نو”، في مستهل مشواره ضمن الموسم الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وطرح أعضاء بالنادي الكثير من الأسئلة خلال اجتماع لمجلس إدارة النادي، حول جدوى الاعتماد على المدرب الهولندي في عملية الإحلال والتجديد الراهنة للنادي الكتالوني.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكدت يوم الجمعة الماضي، أن رئيس النادي لابورتا لا يريد إضافة المزيد من الحطب على النار مع المدرب الهولندي على الأقل الآن، كاشفة النقاب عن منع لابورتا إقالة كومان بعدما قرر عدم فتح مجال للتصويت خلال اجتماع مجلس الإدارة حول مستقبل كومان في محاولة لمنحه فرصة جديدة.

ودعا خوان لابورتا مجلس إدارته إلى منح كومان مهلة لثلاث مباريات ضد غرناطة، وقاديش، وليفانتي، في الدوري الإسباني من أجل اتخاذ قرار حاسم، باستمراره أو إقالته.

المصد: وكالات