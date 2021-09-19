ليبيا – من ضمن اللقاءات التي عقدها وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال فترة تواجده بجمهورية مصر العربية لتوقيع مذاكرات التفاهم، لقاؤه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A.

رئيس وأعضاء مجلس الشركة قدموا للوزير وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة شرحًا مفصلًا عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة، مؤكدين رغبة الشركة في المساهمة تنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا وفق أحدث التقنيات.

وأكد عون أن كل الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، هي شركات مرحب بها، وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز.

يشار إلى أن شركة T.A.Q.A تعد احدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلي.