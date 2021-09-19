تركيا – بلغت عائدات تركيا من صادرات الشاي، 11 مليونا و898 ألفا و412 دولار، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، وصلت صادرات الشاي التركي لأسواق 110 دول حول العالم.

وبلغت كمية صادرات الشاي، 3 آلاف و49 طنا، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – أغسطس/ آب 2021.

وتصدرت بلجيكا، قائمة الدول الأكثر استيرادا للشاي التركي، خلال الفترة المذكورة، بواقع 4 ملايين و868 ألفا و731 دولار.

وحلّت ألمانيا في المركز الثاني بمليون و210 آلاف و136 دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ810 آلاف و115 دولار.

الأناضول