كلوب يشيد بـ”أسد التيرانغا” بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع ليفربول

كلوب يشيد بـ”أسد التيرانغا” بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع ليفربول

إنجلترا – أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، امس بأداء مهاجمه السنغالي ساديو ماني، بعد أن سجل هدفه رقم 100 في مسيرته مع الفريق الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني إن “الناس لا يتذكرون أن ماني عند تسجيله لـ100 هدف يبذل مجهودا كبيرا في اللعب وفي الدفاع ويهاجم ويهيئ فرصا لزملائه. إن 100 هدف هو رقم فقط، هناك أرقام أخرى مهمة، لكنني سعيد بالنسبة له لوصوله لهذا الرقم اليوم”.

وأضاف “إنه إنجاز كبير. إنه واحد من 18 لاعبا في هذا النادي العظيم استطاعوا تحقيق هذا الرقم. وهذا يعني الكثير”.

وافتتح ماني التسجيل “للريدز” في مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس (3-0) التي جرت بينهما اليوم السبت، على ملعب “أنفيلد”، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني الهدف التاسع في مرمى فريق كريستال بالاس، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل في 9 مباريات متتالية أمام نفس الفريق.

المصدر: (أ ب)