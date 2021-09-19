ليبيا – طالب المسؤول بالهيئة العامة للمياه الحكومية ونيس الطوير بضرورة التفات السلطات إلى مشكلة السدود والبحيرات، معتبرًا أن إهمال عمليات الصيانة سبب رئيسي يهدد بانهيارها في أي وقت.

الطوير وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أن العديد من البحيرات الطبيعية تعاني من الجفاف، بل قد جفّ بعضها فعليًا وتحول إلى قاع رملي، منها بحيرات إيسين وأربع بحيرات محيطة ببحيرة قبرعون، ويحدق الجفاف أيضًا ببحيرات الجغبوب، مشيرًا إلى أنها كلها تقع في الجنوب الذي يشهد تراجعًا في منسوب مياهه بعد السحب الكبير في اتجاه مدن الشمال.

ونبه إلى تعاظم مخاطر تراجع منسوب المياه الجوفية في ظل عدم توفير مصادر مساندة لها.

وقال الطوير: “إنه بالإضافة إلى التعديات الكبيرة على خطوط الإمدادات الخاصة بشبكة النهر الصناعي، فإن منسوب المياه الجوفية في الآبار، جنوبي البلاد، بدأ في الانخفاض بسبب الاستهلاك المتزايد والاعتماد عليها فقط من دون مصادر مساعدة”، مؤكدًا أن المياه الجوفية هي من المصادر غير المتجددة.