ليبيا – أكد نقيب الخبازين خريص محمد إن كميات الدقيق التي تصل الموانئ لا تغطي الاحتياج المحلي ما يعني التوجه لغلق عديد المخابز في طرابلس.

محمد اتهم في تصريحات صحفية لمنصة “فواصل” الإعلامية طالعتها صحيفة المرصد أصحاب المطاحن بالتسبب في ارتفاع أسعار الدقيق ومحدودية الكميات المتوفرة ليكون السوق دائما بحاجة لدعم وزيادة على الطلب.

وأضاف محمد أن بعض المخابز في المدن المجاورة أغلقت بسبب عدم توفر الدقيق وارتفاع أسعاره مشيرا إلى أن طرابلس تنتظر مخرجات اجتماع حكومة الوحدة الوطنية وقد يتم اللجوء للإغلاق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وتابع محمد أن أصحاب المخابز يوفرون الخبز بأسعار متفاوتة كل حسب التكاليف بعيدا عن قرار الاقتصاد بتحديد سعره بحيث لا يتجاوز 150 دينارا لقنطار الدقيق في حين أنه يباع حاليا بـ 220 دينارا بفارق 70 دينارا.

وبين محمد إن عدد المطاحن العاملة قليل فيما تهالك الموجود منها في المنطقتين الشرقية والجنوبية وما يعمل منه لا يوفر 5% من الاحتياج.