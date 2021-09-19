ليبيا – أكد نقيب الخبازين بمدينة سبها ناجي مختار أن سعر رغيف الخبز يشهد ارتفاعًا في مدن المنطقة الجنوبية؛ بسبب ارتفاع سعر الدقيق، مشيرًا إلى أن سعر الدقيق وصل إلى 240 دينارًا للقنطار الواحد.

مختار وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسب لجماعة الإخوان المسلمين، قال: إن الحكومة لم تزود المنطقة بالدقيق المدعوم، والمخابز لم تستلم مخصصاتها منذ فترة طويلة جدًا.

وأضاف: “إنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة، مع نقص حاد في الوقود”.

مختار أشار إلى أن المخابز أصبحت بين خيارين أما رفع سعر رغيف الخبز أو الإقفال.