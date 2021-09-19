ليبيا – افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة فرج اقعيم العبدلي منظومة طابعات جوازات السفر بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ذكر أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الوكيل على تخفيف المُعاناة على المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وإستجابةً لمُناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المُستند المهم والذي يُعتبر أبسط حقوقهم.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم طباعة جوازاتهم بمدينة بنغازي، وبذلك يمكن للجميع الآن الحصول علي جواز سفر بدون عراقيل وبدون أي عطلة، ما يضمن عدم تأخير الإجراءات، للمُساهمة إجمالًا في رفع المعاناة عن المواطن.

وقال مكتب إعلام الوكيل إن إستخراج جواز السفر خلال 60 دقيقة فقط يعتبر إنجاز عظيم .

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