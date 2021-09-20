الولايات المتحدة – انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وذلك قبل بدء اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

جرى تداول العقود الآجلة لمزيج “برنت”، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، عند 74.57 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.02% عن سعر إغلاق الجلسة السابقة، وكانت عقود الخام العالمي قد انهت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 75.34 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.25% إلى 71.07 دولار للبرميل، وأنهت عقود الخام تعاملات الأسبوع الماضي عند 71.97 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الخامان، حيث صعد خام “برنت” بنسبة 3.3%، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.2%.

ويتوقع خبراء، استطلعت وكالة “بلومبرغ” آرائهم، أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21 و22 سبتمبر الجاري، قد يضع حجر الأساس لخفض حجم عمليات إعادة شراء الأصول التي تصل حاليا إلى 120 مليار دولار شهريا.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس”، وهي شركة استشارية مقرها سنغافورة: “التوقعات بتخفيضات تحفيز الاحتياطي الفيدرالي تضغط على سوق النفط”.

وتابعت أن العوامل التي دعمت أسعار النفط في الأسبوع الماضي، ولا سيما الانخفاض الكبير في احتياطيات المواد الخام بسبب بطء انتعاش الإنتاج في خليج المكسيك، لم تحقق أي نتائج.

المصدر: إنترفاكس