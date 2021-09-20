لبنان – يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، عند الساعة الحادية عشرة صباحا (بالتوقيت المحلي)، جلسة عامة لمجلس النواب، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتي الجديدة.

ويأتي ذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي.

وتعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي “بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية”.

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، “للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام”، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات “يوروبوندز”.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قد وقعا مرسوم تشكيل الحكومة في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف ميقاتي عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة، حيث اعتبر رئيس مجلس الوزراء الجديد أنه يتعين عليه “اتباع منهجية حكومية وسياسية جديدة، عنوانها استعادة العلاقات مع كل الدول، وخصوصا الدول العربية”.

المصدر: RT