ليبيا – شددت شركة البريقة لتسويق النفط على توافر الوقود للمواطنين وأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكل اعتيادي.

بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن عمليات التزويد تتم من خلال مستودعاتها بكافة المناطق، داعية كافة المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى، ومن ورائها مصاصي الوقود لغرض استغلاله والمتاجرة به بأسعار عالية.

وطالبت الشركة من شركات التوزيع فتح أبواب المحطات للعمل في ساعات مبكرة صباحًا، ليتم توزيع الوقود بشكل منظم، فيما دعت المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية اتجاه البلاد والعباد حفاظا على الأمن العام.