ليبيا – وصف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الوقت الراهن بالأفضل لأي مستثمر أجنبي لحصد الأموال في ليبيا.

الحويج أرجع خلال مقابلة خاصة أجرتها معه قناة “الحرة” الأميركية تابعتها صحيفة المرصد توصيفه هذا لحاجة البلاد في الوقت الراهن إلى إعادة إعمار، وأن من لا يحصد الأموال الآن لا يمكنه أن يفعل ذلك في بلد آخر، على حد تعبيره.

وأضاف الحويج قائلًا: “نريد بناء اقتصاد جديد وحديث بدل الاشتراكي الذي كان يعمل به النظام السابق، فنحن نريد نظامًا اقتصاديًا معرفيًا ورقميًا بمساهمة الاستثمار الأجنبي والمحلي والقطاع الخاص، على أن تركز هذه الاستثمارات على الخدمات”.

وشدد الحويج على وجوب تنويع مصادر دخل ليبيا؛ لأن النفط يشكل الآن 97% من الإيرادات، ولا بد أن تكون هناك مصادر أخرى تمثل موارد للدولة بنسبة 60%، فموقع ليبيا ثري ويمكن الاستفادة منه. مبينًا أن حكومة الوحدة الوطنية قدمت تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واختتم الحويج بالقول: “الحكومة قدمت حوافز عالمية لإقامة مشروعات وأردنا استغلال التسهيلات وفق القانون رقم 9”.