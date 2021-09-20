ليبيا – أعلنت الخطوط الجوية الليبية أمس الأحد عن استئناف رحلاتها الجوية (ذهابًا وإيابًا) إلى تونس مطار قرطاج، ابتداءً من 22 سبتمبر الجاري.

الخطوط الجوية نشرت عبر مكتبها الإعلامي البرتوكول المتفق عليه للتنقل بين ليبيا وتونس لمواطني البلدين، كما هو موضح أدناه:

1- ضرورة إبراز الوافدين لشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية قبل السفر لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، ويستثنى من هذه الإجراءات الأطفال دون سن 12.

ويشترط إبراز وثيقة تأكيد الحجر الإجباري بأحد المراكز المخصصة للحجر الصحي الإجباري والمضمنة بالرابط https://www.ontt.tn/ar/blagh لمدة 10 أيام على نفقته الخاصة.

كما يشترط إمضاء تعهد كتابي بتطبيق الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام، ثم الخضوع لإجراء تحليل مخبري آخر بين اليوم الـ9 والـ10 على نفقته.

ومن بين الشروط ضرورة تعبئة الاستبيان المتعلق بالوافدين بواسطة تطبيق “احمي” بالموقع https://app.e7mi.tn وإبراز البطاقة الصحية عند الكشف الحراري .

2- الأشخاص الملقحون ضد كوفيد 19 يشترط عليهم تحليل مخبري سلبي RT-PCR قبل 72 ساعة كحد أقصى، ويستثنى المسافر الملقح من الحجر الإجباري، على أن يملأ البيانات المطلوبة على تطبيق “احمي”.

3- المسافرون لغرض العلاج يطلب منهم تحليل مخبري سلبي لا يتجاوز 72 ساعة، وحثهم على استكمال التلقيح ضد كوفيد 19، مع ضرورة تعيين مسؤول لمتابعة الرحلة الصحية للمريض في تونس.

كما يشترط البروتوكول أن يكون مكان الإقامة في مكان مناسب ومصرح به بتطبيق بروتوكول الصحة السياحية لمكافحة كوفيد 19.