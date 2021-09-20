ليبيا – ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين أمس الأحد اجتماعًا بحضور رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن غدامس، ومدير أمن منفذ غدامس.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي “الدبداب” مع جمهورية الجزائر، وفق أسس أمنية وإجراءات فنية لضمان إنجاح سير العمل في تنقل المسافرين والسلع بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المنفذ ووضع الحلول العاجلة لها، باعتباره أحد المعابر المهمة لإنجاح سير العمل الأمني وضمان تقديم أفضل الخدمات.

هذا وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة الشؤون الأمنية، ورئيس وحدة الدراسات والبحوث بجهاز الأمن الداخلي، ورئيس قسم العلاقات بمكتب الوكيل، ومندوب عن إدارة العلاقات والتعاون.

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