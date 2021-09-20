ليبيا – جرى أمس الأحد مراسم توقيع اتفاقية خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ومنظمة اليونيسيف في ليبيا، من أجل تعزيز دور المنظمة في تحسين ظروف الأطفال والنساء في ليبيا، والاهتمام بالنشاطات الخاصة بهم وحمايتهم من الظروف الصعبة.

وزارة الداخلية ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أن وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد وقع الاتفاقية مع الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيسيف كريستينا برودرلو.

هذا وألقيت عديد الكلمات التي أثنت على الجهود المستمرة التي تقوم به وزارة الداخلية عن طريق مكتب حماية الطفل والأسرة، والتي انتجت عمل استراتيجية لتوقيع على هذه الاتفاقية مع منظمة اليونيسيف.

كما شهدت مراسم التوقيع عرضًا مرئيًا لسلسلة من نشاطات مكتب حماية الطفل والأسرة منذ تأسيسه عام 2018.

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