إسرائيل – أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، امس إنه “على إسرائيل أن تكون مستعدة دائما للحرب، وألا تفوت أي فرصة للسلام”.

وأضاف هرتسوغ في خطاب ألقاه امس في حفل ذكرى ضحايا حرب “يوم الغفران”: “يجب أن نقوم بأقصى ما في وسعنا لئلا تفاجئنا الحرب مرة أخرى، مثلما حدث في حرب يوم الغفران” (حرب أكتوبر عام 1973).

وتابع: “في هذه الأيام كذلك لا ينام حارس إسرائيل ولا يستكين، فقوات الأمن والشرطة وأجهزة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي لا تستكين، بل تعمل باستمرار لحماية مواطني إسرائيل، وأستغل المنبر هنا لشكر جميع قواتنا على جرأتهم وتصميمهم وإبداعهم في القبض على الإرهابيين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد تطرق في تصريحات إلى فرار السجناء الفلسطينيين من سجن “جلبوع”، وهي الحادثة التي هزت أركان اسرائيل، حيث قال: “الفرار بحد ذاته هو خلل خطير استخباراتيا وعمليا ومؤسساتيا، لكن المطلوب هو بحال اكتشف العطل، التجند والعمل يدا واحدة في المرحلة الأولى، يتوجب العمل أمام العدو، من أجل استعادة قوة الردع، وبعد ذلك يتوجب العمل على إصلاح ما يستدعي إصلاحه من الداخل، وثمة ما يجب إصلاحه”.

المصدر: “i24news”