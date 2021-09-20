ليبيا – أكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد أن قرار توفير فرصة عمل للمصريين في ليبيا يأتي في إطار إعادة إعمار البلاد.

العابد أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حديث القاهرة” الذي يعرض عبر قناة “القاهرة والناس” تابعتها صحيفة المرصد أن القرار تم بالتعاون مع قيادة مصر، مشيرًا إلى أن من أبرز الوظائف المتوفرة البناء والتشييد والخدمات الصحية والاتصالات والكهرباء ومجالات أخرى.

وشدد العابد على تقديم ليبيا كافة الضمانات الأمنية والمالية والصحية للعمالة المصرية، مع تسهيلات للراغبين في استقدام أسرهم، مع توفير التجهيزات اللازمة لاستقبالهم وأخرى تتعلق بالطيران بعد أن يتم فتح خط مباشر دائم.

وأضاف العابد: إن السوق الليبي ليس بغريب على العمال المصريين، في وقت سيكون تقديم الأوراق إلكترونيًا. موضحًا أن وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية تضمن للمصريين الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية وكافة الضمانات المالية.