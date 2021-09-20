سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا” اليوم الاثنين، أنه يعتزم عقد اجتماع قمة افتراضي في الـ30 من الشهر الحالي للتشاور مع الاتحادات الأعضاء بشأن مشروع إقامة كأس العالم كل عامين.

وقال الـ”فيفا” في بيان: “عقب الدعوات الموجهة في أوائل سبتمبر إلى أصحاب المصلحة، بما في ذلك جميع الاتحادات القارية، ستعقد مناقشات في الأسابيع المقبلة”.

وتابع: “في 15 سبتمبر 2021، دعا فيفا أيضا اتحاداته الأعضاء إلى أول اجتماع قمة عبر الإنترنت في 30 سبتمبر 2021. هذه إحدى الفرص العديدة لإقامة حوار بناء ومفتوح على مدى الأشهر المقبلة، على المستويين العالمي والإقليمي”.

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرة كل عامين بدلا من كل 4 أعوام، والتي ظهرت دون جدوى في التسعينيات، في أوائل مارس الماضي من قبل المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي، مدير التطوير في الـ”فيفا” حاليا، الفرنسي أرسين فينغر، لكن واجهت في الأيام القليلة الماضية معارضة كبيرة.

وأطلق الـ فيفا “دراسة جدوى” اقترحها الاتحاد السعودي للعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 للاتحاد الدولي الذي عقد بتاريخ 21 مايو 2021.

ولكن اقتراحات الـ”فيفا” لاقت اعتراضات خصوصا من رئيس الاتحاد الأوروبي الـ”يويفا”، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبرا أن هذه الخطة “ستضعف” كأس العالم، فيما اعتبر منتدى الدوريات العالمية أنها “ستقوض” رفاهية اللاعبين، ورأى اتحاد أمريكا الجنوبية أن تقصير الفترة الفاصلة “ليس مبررا من الناحية الرياضة”.

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، أنها قد تجلب إيرادات إضافية توزع على الاتحادات في إفريقيا، وآسيا وأمريكا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل الـ”فيفا” مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

ووفقا لفينغر، ستكون الفكرة بإقامة نهائيات كل صيف انطلاقا من موسم 2025-2026، بالتناوب بين كأس العالم والبطولات القارية مثل كأس أوروبا وكوبا أمريكا، مع تجميع التصفيات في شهر واحد: أكتوبر، أو شهرين: أكتوبر ومارس.

وفي بيانه الاثنين، قال الـ”فيفا”: “نظرا لأنه مشروع كروي والأولوية فيه للمصلحة العالمية لكرة القدم، فقد بدأت هذه العملية مع لاعبين ومدربين من جميع أنحاء العالم. تم إنشاء المجموعات الاستشارية الفنية تحت إشراف أرسين فينغر، رئيس قسم التطوير العالمي لكرة القدم في الـ”فيفا”، والمدربة الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات، جيل إيليس”.

وكشف: “سيشمل النقاش أيضا مشجعين من جميع أنحاء العالم”، مضيفا “يلتزم الـ”فيفا” بأن يكون منتدى للنقاش الهادف من خلال الانخراط مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المشجعين، ويتطلع إلى المناقشات حول النمو المستدام لكرة القدم في جميع مناطق العالم وعلى جميع المستويات”.

المصدر: أ ف ب