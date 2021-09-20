ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ترحيبها بالقرار رقم 43 الصادر عن وزارة النفط والقاضي بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط.

الوطنية للنفط أكدت في بيان لها الأحد حرصها الشديد واهتمامها بكل مامن شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

وقالت المؤسسة إنها كانت السباقة في إتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القرارين 55/56 القاضيين بصرف علاوة سنوية تراكمية لكافة العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز آدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الانتاج.

وناشدت المؤسسة كل الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة الاسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط من أجل الوفاء بالتزاماته وتحقيق مستهدفاته الرامية لاعادة تاهيل البنية التحتية المتهالكة للقطاع وزيادة الانتاج وتحقيق اعلى الايرادات لخزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.