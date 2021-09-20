ليبيا – قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم بالخير إن المفوضية تستعد حاليًا لتوزيع البطاقات الانتخابية على الناخبين؛ وذلك بعد انتهائهم من تدريب موظفي مراكز توزيعها.

بالخير وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية لأعداد الجاليات الليبية بالخارج؛ مضيفًا أن آخر عملية انتخابية عام ألفين وأربعة عشر، كان عدد ناخبي الخارج تقريبًا ألفي شخص فقط، وفق قوله.

وأكد إقفال المفوضية لمنظومة تسجيل الناخبين بالداخل والخارج، بمليونين وثمانمئة وخمسة وستين ألفًا وستمائة وأربعة وعشرين ناخبًا وناخبة.

وأشار بالخير أن عدد المسجلين بالخارج بلغ عشرة ألاف وسبعمائة وتسعة وعشرين ناخبًا، منهم ثلاثة ألاف وأربعمائة وسبعة وستين ناخبًا جديدًا وألفين وسبعمائة وثمانية وستين ناخبًا كانوا مسجلين بالداخل وغيروا تسجيلهم بالخارج.