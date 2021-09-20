كندا – حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، من أن خصومه المحافظين سيضعفون معركة البلاد ضد الجائحة، وقال إن “الكنديين بحاجة إلى حكومة تتبنى العلم”.

وقال ترودو في مؤتمر انتخابي في مونتريال امس: “لسنا بحاجة إلى حكومة محافظة غير قادرة على إظهار ريادة التطعيمات والعلوم التي نحتاجها للقضاء على هذه الجائحة”.

وفي المقابل، رفض زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول، الإفصاح عن عدد مرشحي حزبه الذين لم يحصلوا على اللقاح، وهو ما حاول ترودو تذكير الكنديين به في كل فرصة.

ووصف أوتول اختيار المرشحين للقاح بأنه “قرار صحي شخصي”، لكن عددا متزايدا من الكنديين الذين حصلوا على اللقاح أبدوا استياء متزايدا تجاه الأفراد الرافضين للتطعيم.

ويدعم ترودو إلزامية اللقاحات للكنديين المسافرين جوا أو بالسكك الحديدية، وهو أمر يعارضه المحافظون، وأشار ترودو إلى أن ألبرتا، التي تديرها حكومة مقاطعة من المحافظين، تواجه أزمة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب نسب تأييد الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، مع منافسيه المحافظين، وأنه من غير المرجح حصوله غدا الاثنين على الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب معارض للبقاء في السلطة.

المصدر: “أسوشيتد برس”