إنجلترا – أسقط فريق تشيلسي جاره توتنهام هوتسبير (3-0) في عقر داره في “الديربي” اللندني، الذي جمعهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية “البلوز” كل من اللاعبين، المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، ولاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي، والمدافع الألماني أنتونيو روديغر في الدقائق (45، 57، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “توتنهام هوتسبير” في العاصمة لندن.

وحقق فريق تشيلسي بذلك انتصاره الثاني على التوالي والرابع في الموسم الجديد “للبريمير ليغ” مقابل تعادل واحد، وتقدم إلى مركز الصدارة برصيد 13 نقطة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ليفربول ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الرتيب.

في المقابل، مني توتنهام بهزيمتين متتاليتين بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT