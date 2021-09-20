تقرير صادر عن البنك الدولي يشير إلى حصول السعودية على مكانة مرموقة في تصنيف دولي

تقرير صادر عن البنك الدولي يشير إلى حصول السعودية على مكانة مرموقة في تصنيف دولي

السعودية – أفاد تقرير “GovTech” الصادر عن البنك الدولي، بأن السعودية حلت في المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن المملكة وقعت ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث أنه يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسية، وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا.

من جانبه، أعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، أحمد بن محمد الصويان، عن تقديره للدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة، ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة، منوها في الوقت ذاته بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة، والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية السعودية 2030.

المصدر: “سبق”