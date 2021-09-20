تقرير لـ”بلومبرغ” يكشف عن إقبال الأجانب على السندات الروسية

تقرير لـ”بلومبرغ” يكشف عن إقبال الأجانب على السندات الروسية

روسيا – تظهر بورصة موسكو نموا قياسيا، حيث صعدت ملكية الأجانب للسندات الروسية المحلية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، كما أن الروبل يعزز مواقعه أمام العملات الأخرى وفقا لتقرير وكالة “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة الاقتصادية، أن أسواق الأسهم الروسية بلغت مستويات قياسية، كما أن العملة الروسية (الروبل) حققت نجاحا باهرا، وصعدت ملكية الأجانب للسندات الروسية المحلية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، وتراجعت مؤشرات مخاطر الائتمان إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كورونا.

وبحسب خبراء استطلعتهم “بلومبرغ” فإن “الأسواق تحب التوجه التكنوقراطي للحكومة الروسية، وتشجعها على النظر في اتجاهات أخرى، إذا تعلق الأمر بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات”.

وأشار خبراء إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العقوبات الأمريكية، فضلا عن السياسة المالية المحافظة للبنك المركزي الروسي، تجذب المستثمرين لروسيا.

ويدعم البورصة الروسية تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.9% هذا العام، كذلك من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 0.8%، ويتزامن ذلك مع صعود احتياطيات البلاد الدولية إلى 621 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي