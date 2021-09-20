ليبيا – اتفقت مصلحة الطيران المدني المصري والليبي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراتة – بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من 30 سبتمبر الجاري.

الناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة أفاد عبر مكتبه الإعلامي أن الاتفاقية جاءت بناء على الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة ونظيرتها بجمهورية مصر.