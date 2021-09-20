ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الأحد بالسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندوبمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ولا سيما في الجانب الاقتصادي منها، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي.

كما تطرق الطرفان إلى الوضع السياسي في ليبيا؛ حيث بيّن المشري حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية.

كما أوضح المشري أن مجلسه استكمل إعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ وذلك لغرض التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص عليه الاتفاق السياسي.