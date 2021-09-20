إنجلترا – ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية أن صانع ألعاب منتخب كولومبيا ونادي إيفرتون الإنجليزي، خاميس روديغيز، قريب من الانتقال إلى دوري عربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت الشبكة أن اللاعب يقترب من الانتقال إلى الدوري القطري، وتحديدا إلى نادي الريان.

واتخذت المحادثات بين اللاعب والريان، شكلا جديا في الساعات الأخيرة، مع أنباء عن سفره إلى هناك، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية.

ويعيش نجم ريال مدريد السابق (روديغيز) أوقاتا غير مستقرة، بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إلى ريال مدريد الإسباني، وتولي رافايل بينتيز المهمة خلفا له.

ولم يشارك روديغيز البالغ 30 عاما في أي مباراة مع إيفرتون في الموسم الحالي، بسبب الإصابة منذ شهر أغسطس الماضي.

يذكر أن خاميس روديغيز كان قد انتقل إلى إيفرتون من ريال مدريد الإسباني في صيف 2020 بطلب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ولكن الإيطالي غادر عقب الموسم الماضي وعاد لتدريب الملكي.

المصدر: “وكالات”