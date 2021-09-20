الدوحة – أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الإثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج “خليجي 25” إلى يناير 2023.

وذكر الاتحاد عبر موقعه “قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد”.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، قد قرر في نهاية مايو الماضي، إقامة النسخة 25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها، دعما لمدينة البصرة بجنوب العراق، من أجل تنظيمها.

وقال وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، في بيان صحفي، إن “اجتماع المكتب التنفيذي لاتحادات دول الخليجي، أفضى إلى تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من العام 2023، مع احتفاظ العراق، والبصرة تحديدا، بأحقية تنظيمها”.

وأضاف، أن “الاجتماع حدد يوم 30 من يوليو 2022 موعدا نهائيا لإكمال جميع متطلبات البطولة، على أن تستمر لجان التفتيش الهندسية تواصلها مع العراق بهذا الشأن”.

وأشار درجال إلى أن “العراق أوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بأفضل صورة”.

وكان من المؤمل أن يستضيف العراق بطولة خليجي 25 في ديسمبر المقبل، حيث لم يستضفها منذ عام 1979، وسعى إلى استضافتها في النسخ الأخيرة، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب الظروف الأمنية التي يشهدها.

يذكر أن 6 من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج تشارك في نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين عام 2021، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

المصدر: RT