إسبانيا – حول فريق ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه فالنسيا (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع المهاجم الشاب هوغو دورو أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 66، ورد الفريق الملكي الصاع صاعين في الوقت القاتل، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين (86 و89) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “ميستايا” في مدينة فالنسيا.

وحقق ريال مدريد بذلك انتصاره الثالث على التوالي والرابع في الموسم الجديد مقابل تعادل واحد، ويتربع على صدارة الدوري “لا ليغا” برصيد 13 نقطة.

في المقابل، مني فالنسيا بالهزيمة الأولى في الموسم بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، ويشغل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT